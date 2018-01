Artigo publicado no Journal of Clinical Oncology (um dos principais periódicos científicos em oncologia) mostra que a calvície masculina e o câncer de próstata podem possuir mecanismos comuns. O estudo investigou a associação da calvície masculina em homens de 45 anos com riscos gerais de câncer de próstata.

Os pesquisadores acompanharam mais de 39 mil homens que não tinham câncer no início do estudo e que tinham perda de cabelo com 45 anos. Durante a pesquisa, que durou uma média de 2 anos e meio, 1.138 casos de câncer de próstata foram diagnosticados, sendo que 571 eram agressivos.

Comparados com os homens não calvos, os que têm calvície moderada frontal aos 45 anos foram significativamente associados com o aumento do risco de câncer de próstata agressivo.

“Este achado pode abrir uma nova linha de pesquisa em oncologia, na qual podem ser identificadas alterações genéticas comuns de diferentes doenças, além de ampliar as possibilidades de estimar o risco individual de cada paciente”, afirma Daher Chade, urologista do Instituto do Câncer de São Paulo e do Hospital Sírio Libanês.