Aproveitar o verão é sinônimo de praia, piscina, atividades ao ar livre e diversão garantida. Para o seu cabelo, o resultado pode ser pontas duplas e fios quebradiços, opacos, elásticos e desidratados. Calma, não precisa abrir mão do lado bom do verão em nome das madeixas. Basta tomar alguns cuidados para evitar agressões aos fios e se mesmo assim o cabelo sofrer algum dano também é possível repará-lo.

Primeira lição: assim como a pele os fios também precisam de proteção contra os raios UV. Vale usar chapéus e bonés como barreiras físicas, mas também é fundamental aplicar um produto com filtro UV. Existem xampus, máscaras, creme para pentear, sérum, fluído e toda uma variedade de nomes que protegem os cabelos dos raios UV.

E nem pense em ‘dar o truque’ e passar a máscara hidratante que você usa normalmente e ir para o sol. A técnica em beleza da Condor, Marília Kikuchi, explica que os produtos comuns vão esquentar e ainda desbotar a cor dos fios.

Agora anota uma prática que precisa virar um hábito: enxaguar os fios com ‘ água doce’ sempre (e sempre que dizer todas as vezes e não uma vez ao dia) que mergulhar no mar ou na piscina, que junto ao vento desidratam e queimam o cabelo.

“Na rotina de verão, você deve se programar para fazer uma hidratação antes de ir para a praia e usar um xampu anti-resíduos quando retornar. As máscaras com óleos de oliva e argan são ótimas opções pois devolvem as proteínas perdidas”, diz Kikuchi.

