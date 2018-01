Dani Braga, 24 anos, é a mais nova brasileira a conquistar um marco na moda internacional. Ela acaba de ser anunciada como um dos rostos da campanha da grife francesa Balmain. A modelo posou em Paris para as lentes de Pascal Dangin usando as peças da coleção resort 2018.

Balmain é frequentemente usada em tapetes vermelhos por personalidades como Kim Kardashian e Kendall Jenner. O estilista Olivier Rousteing também costuma vestir a modelo gaúcha Alessandra Ambrósio, que também já passou pela passarela da marca.

Depois de seis anos de carreira, Dani mora em Nova York e tem no currículo trabalhos para grifes renomadas como Givenchy, Paco Rabanne, Loewe e Herve Leger. A jovem de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, foi caixa de uma farmácia no Itaim Bibi, em São Paulo, antes de começar a atuar no mundo da moda.

Ela também está no time seleto de modelos que desfilam para a marca Victoria’s Secret. A brasileira desfilará para a grife de lingerie pelo quarto ano consecutivo.

Dani é agenciada pela WAY Model, que também está por trás de modelos como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e Shirley Mallmann.

Veja mais fotos da campanha: