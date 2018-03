Hoje Ian Gastim – meu amigo de trabalho e, principalmente, de plantão – me apresentou a página de humor no Facebook Galãs Feios. Após correr os olhos por alguns posts e rir um pouco, a minha segunda-feira já tinha se tornado mais palatável! Sim, esse é um blog sobre beleza, mas não pretendo aqui entrar na discussão se os homens que aparecem na página são feios ou não.

Na verdade, as fotos divertidas de antes e depois me fizeram parar para pensar que, realmente, a barba e o corte de cabelo estão para os homens assim como a maquiagem está para a mulher. Nesta altura do texto, tenho certeza que já tem gente por aí esbravejando “mas sua louca, eu não tenho/gosto de barba! Quem é você para cagar regra sobre os meu pelos?!”.

Ninguém! Concordo com você! A conversa aqui é outra. As mulheres não são obrigadas a nada e muito menos a usar maquiagem. No entanto, quem gosta de usar maquiagem sabe que ela pode ser uma ferramenta para ajudar a se sentir melhor. Com batons, pincéis, sombras, blushes é possível alcançar aquele lábio mais carnudo que queremos para um sábado à noite ou disfarçar as olheiras que não queremos para uma quarta de manhã. Continuando essa linha de racíocinio (vocês ainda estão me acompanhando?), com um corte de cabelo e uma barba adequados ao rosto os homens também podem deixar o visual mais harmonioso e fazer com que o seu estilo transmita informações sobre a sua personalidade. Por exemplo, alguns homens acham que têm um queixo pequeno considerando a proporção do rosto, neste caso a barba pode ajudar a deixar o close mais harmonioso! 😉

Para quem se empolgou com a “maquiagem masculina” e está repensando em um novo corte de cabelo e barba, eu separei algumas reportagens que eu e meus colegas de redação já produzimos:

E, para acabar, um meme engraçadinho com Game of Thrones apenas porque eu quero! 😛