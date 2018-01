Lindeza do dia bem humorada hoje, pois afinal beleza não é feita só de produtos, tratamento e carão. Depois de uma rajada de vento, o Papa se esforçou para manter a elegância durante uma audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano. Francisco manteve o sorriso apesar do inconveniente. Bad hair day santo.

[galeria id=10841]