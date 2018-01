Se você tem pavor do barulho do secador de cabelo, acha desinteressante as fofocas que rolam em alguns locais para fazer as unhas, não tem tempo ou apenas não quer gastar dinheiro com salão de beleza, bem-vinda ao meu time!

É claro que nem sempre conseguimos repetir com a mesma qualidade e excelência os serviços profissionais, mas os itens citados abaixo nos ajudam a ter a opção de ir no salão de beleza quando, realmente, quisermos. Em alguns momentos, estar em um local em um ambiente especializado também é prazeroso, pois nos sentimos bem-cuidados em um momento para se dedicar a si mesmo. Na minha opinião, nada substitui quando o cabeleireiro lava os nossos cabelos e faz aquela massagem na nuca. Também é importante lembrar que nem todas as técnicas oferecidas em um salão de beleza podem ser aplicadas por uma pessoa sem conhecimento e preparo técnico.

No entanto, é possível, prático e econômico ter independência em algumas áreas da beleza.

Listei aqui produtos que eu testei em casa e funcionaram no meu dia-a-dia: Veja:

Modelador de cabelos

Eu não tenho coordenação nenhuma para conseguir modelar os fios usando um secador e uma escova e também não me atrai nenhum um pouco pagar, no mínimo, R$ 50 por uma escova em um cabeleireiro. Então, eu tenho dois aliados que tornam o processo : uma escova rotativa e um modelador de cachos.

Insta Wave Red Pro by Kiss

Não é um baby liss, mas é um acessório para fazer cachos. Você posiciona a mecha do cabelo na base da haste um disco gira enrolando os fios. Fica muito fácil cachear todo o cabelo. Depende da quantidade de fios que você tem, mas eu enrolo todo o meu cabelo em menos de cinco minutos. Se vocês quiserem ver um vídeo do Insta Wave em ação, avisem nos comentários ou me mandem mensagem no Instagram que eu mostro por lá. Preço: R$ 299, 90 ou oito escovas modeladas de R$ 50 em um salão.

Escova Rotativa Turbo ION 3000 Gama Italy

A grande vantagem de uma escova rotativa é poder modelar os fios e secá-los ao mesmo tempo; isso economiza muito tempo. Esse modelo da Gama Italy é muito potente, o que também acelera muito o tempo de secagem. O acessório ainda pode ser usado apenas como secador de cabelo. Preço: o valor desse item varia bastante, vale a pena pesquisar. No site oficial da fabricante, custa R$ 349,90, ou seja, cerca de sete escovas de R$ 50 em um cabeleireiro.

Kit de tratamento para os cabelos

Linha Siàge Blindagem de Fios Eudora

O tratamento deve ser aplicado na seguinte ordem: xampu, primer nano repositor, máscara seladora e spray selador. Eu aplico os três primeiros produtos durante o banho o mesmo, depois uso o spray selador e já é possível notar, imediatamente – mesmo no primeiro uso, os cabelos mais macios e sem frizz. É recomendado usar a linha a cada dez dias, então, não consigo mensurar precisamente, mas ela deve durar bastante tempo. Preço: xampu R$ 19,99; primer R$ 23,99; máscara R$ 38,99; spray finalizador R$ 23,99. Linha completa: R$ 106,96, sendo que uma blindagem capilar no cabeleireiro custa cerca de R$ 200.

Pedicure

Lixa Mercuro Chrome

Se acalme! Não estamos falando aqui daquelas lixas super abrasivas, o item da Mercuro Chrome promove uma esfoliação suave que apenas remove as células mortas e dá aquela sensação de limpeza e deixa os pés macios. Funciona à pilha. Preço: R$ 69,80; alguns locais cobram cerca de R$ 30 pelo serviço de pedicure que inclui esmaltação, lixar as unhas e tirar cutículas.

Manicure

Kit Manicure TEC 602 – Techline

O aparelho da Techline funciona à pilha e vem com pontas para afastar as cutículas, polir, lixar e remover saliências. A grande vantagem é que a ponteira para empurrar as cutículas deixa um acabamento adequado para aplicar o esmalte e bastante parecido como se você as tivesse tirado – o que não é recomendado pelos dermatologistas. O alicate só é necessário para cortar as ‘pelinhas levantadas ou soltas’. No entanto, é preciso ter cuidado, pois o aparelho é pequeno, mas potente. Se você exagerar no uso, ele pode machucar seus dedos da mesma forma que um alicate (ou a pessoa que manuseia ele) arranque bifes. Preço: R$ 30; uma ida na manicure, que inclui esmaltação, custa cerca de R$ 25.

Unhas postiças imPress Kiss NY

Agora, se você quer pular as etapas de empurrar cutículas, lixar e passar o esmalte nas unhas, pode contar com o produto autocolante da Kiss. Essa nova geração de unhas postiças oferece um resultado bastante natural, basta escolher o tamanho adequado para você. Ela vem com um adesivo, visualmente parecido com um silicone, que garante a fixação sem que a parte de tirar as unhas seja um pesadelo. Uma ótima opção para quando você não tem nenhum tempo para se arrumar e quer aparecer de unhas feitas em um compromisso. Preço: a partir de R$ 18,99 uma embalagem com 24 unhas; como já comentamos o serviço de manicure sai por volta de R$ 25.

Maquiagem

Cílios postiços autoadesivos Belliz

Para mim, colocar cílios postiços sempre foi um dos grandes desafios da maquiagem e, nas poucas vezes que me aventurei (e nem sempre deu certo), cheguei a gastar quase uma hora nessa função. Não faz sentido gastar tanto tempo assim com apenas uma das etapas da maquiagem. Mas esse produto da Belliz, realmente, resolveu o principal problema: eliminou a cola que escorria para os olhos e borrava todo o rosto. Aplicação dele é limpa, simples e rápida. Uma verdadeira revolução na make. Preço: R$ 22; aplicação de cílios postiços no salão de beleza R$ 60.

Se você também tem alguma dica, conte nos comentários. Vamos conversar!

* Os preços praticados em salões de beleza variam muito de acordo com a cidade, bairro e tamanho do estabelecimento, portanto os valores mencionados aqui são estimativas.

Leia mais: