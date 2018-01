Quem Faz

CAROLINA DELBONI Jornalista, consultora em comportamento/tendência infantil. Trabalhei por 10 anos com tendências e moda. Fui editora da Vogue, depois trabalhei na Ilustrada cobrindo SPFW, editei a revista Moda na Folha de São Paulo e, também, passei pelo site Chic e alguns anos no SPFW. Daí tive filhos e quando a gente tem filhos parece que a vontade de mudar é incontrolável. Abri a Baby Basics e troquei o teclado pela máquina de costura. Foram 5 anos de loja. Vendi e voltei ao jornalismo. Fui redatora chefe da Pais&Filhos até então. Hoje escrevo pra Vogue Kids e o site Catraquinha; sou colunista na N.Magazine. E um "ufa" bem grande aqui no final pra ninguém perder o fôlego e continuar lendo ;)