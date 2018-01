A noção de que as pessoas idosas são mais felizes que as pessoas mais jovens está sendo questionada depois de um estudo recente dirigido por um conferencista da Universidade de Bradford.

De fato parece indicar que as pessoas se deprimem mais a partir dos 65 anos. O estudo, dirigido pela conferencista em psicologia, Dra. Helena Chui e recentemente publicado na revista internacional Psychology and Aging, aproveita um projeto de 15 anos de observação de mais de 2000 australianos idosos que vivem na zona de Adelaide.

Estudos prévios demonstraram um aumento dos sintomas de depressão com a idade mas só até os 85 anos. Este é o primeiro estudo em analisar a questão além desta idade.

Tanto homens como mulheres que participam do estudo relataram cada vez mais sintomas de depressão conforme envelheciam; e as mulheres ao princípio começaram com mais sintomas de depressão que os homens. No entanto, os homens mostraram uma velocidade mais rápida de aumento dos sintomas, de maneira que a diferença nos gêneros se inverteu cerca dos 80 anos.

Os fatores decisivos nestes incrementos são os graus de alteração física, o início de transtornos médicos, sobretudo crônicos e a proximidade da morte. A metade destes no estudo padeciam artrite e tanto homens como mulheres com o transtorno crônico relataram mais sintomas depressivos que os que não o tinham.

O Dra. Chui disse: “Estes achados são muito significativos e têm implicações a respeito de como enfrentamos a velhice. É o primeiro estudo que nos diz que os sintomas depressivos continuam aumentando durante toda a idade senil. Estamos em um período de êxito sem precedente no que diz respeito a que as pessoas vivam mais tempo que nunca e em maiores números e deveríamos celebrar isto, mas parece que nos está resultando difícil nos adaptar.

“Parece que precisamos analisar muito bem a prestação de serviços adequados para que coincidam com estas necessidades, sobretudo no campo do apoio à saúde mental e ao controle da dor. As políticas sociais e as estruturas de apoio adaptadas à velhice, como o fornecimento de transporte público e o acesso aos serviços de atenção à saúde são necessários para ajudar especificamente os adultos ‘mais velhos’ como um todo”.

Fonte: Medical News Today

http://www.medicalnewstoday.com/releases/302655.php