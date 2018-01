Mulheres que apresentam quatro ou mais sintomas de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) são mais propensas a ter um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral em comparação com mulheres que nunca experimentaram trauma, relata um estudo recente que aparece na conceituada revista Circulation.

Pesquisadores da Escola Mailman de Saúde Pública da Universidade de Columbia (EUA) e da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (EUA) entrevistaram quase 50.000 mulheres que participaram do Estudo de Saúde das Enfermeiras II. A exposição ao trauma e os sintomas de TEPT foram avaliados usando o Questionário Breve de Trauma e os critérios de TEPT do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana.

Enquanto 80% das mulheres relataram experimentar um evento traumático em suas vidas, mais da metade deste grupo (58%) não relataram sintomas de TEPT. Os participantes que relatam sintomas de TEPT foram divididos igualmente entre aqueles que relataram quatro ou mais sintomas da doença e aqueles que relataram de 1 a 3 sintomas.

As mulheres que relataram quatro ou mais sintomas de TEPT tiveram um risco 60% maior de doença cardiovascular após o ajuste para idade, história familiar e fatores de infância em comparação com as mulheres sem exposição ao trauma. Os pesquisadores também descobriram que a exposição apenas ao trauma aumentou o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral em 45% -um aumento do risco não é visto em mulheres que haviam sido expostas a um trauma, mas relatado 1-3 sintomas de TEPT.

O TEPT é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens e mulheres com TEPT são mais propensas a ter sintomas graves e persistentes diz o autor do estudo Karestan Koenen, Ph.D., da Universidade de Columbia. Da mesma forma, as mulheres com doença cardiovascular são mais propensas a ser hospitalizadas e morrer de um ataque cardíaco, em comparação com os homens. Por todas estas razões, é fundamental que nós entendamos como TEPT contribui para a doença cardiovascular em mulheres.