Um projeto de investigação demonstrou que um modelo experimental da doença de Alzheimer pode ser tratado de forma exitosa com medicamento anti-inflamatório de uso habitual.

Uma equipe liderada pelo Dr. David Brough na Universidade de Manchester encontrou que o medicamento anti-inflamatório reverteu completamente à perda de memória e a inflamação cerebral em camundongos.

Praticamente todos em algum momento da vida tomamos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides; o ácido mefenâmico, um medicamento anti-inflamatório não esteroide (AINE) se usa habitualmente para a dor menstrual. Os resultados foram publicados na revista Nature Communications.

Embora seja a primeira vez que se demonstrou que um medicamento se dirige contra esta via inflamatória, ressaltando a sua importância no modelo da doença, o Dr. Brough adverte a necessidade de novos e maiores estudos para identificar seu impacto sobre os seres humanos e as implicações em longo prazo do seu uso.

No estudo foram usados camundongos transgênicos que desenvolveram sintomas da doença de Alzheimer. Um grupo de 10 camundongos foi tratado com ácido mefenâmico, e 10 foram tratados da mesma forma que com placebo.

Os camundongos foram tratados no momento que desenvolveram problemas de memória e o fármaco foi administrado mediante uma minibomba implantada sob a pele durante 1 mês. A perda de memória reverteu por completo os níveis observados em camundongos sem a doença.

O Dr. Brough assinalou: “Agora existe evidência experimental que sugere fortemente que a inflamação cerebral agrava a doença de Alzheimer”. Além disso, acrescentou: “Nossa pesquisa mostra pela primeira vez que ácido mefenâmico, um medicamento anti-inflamatório não esteroide simples, pode ser dirigido contra uma importante via inflamatória denominada inflammasome NLRP3, que lesiona células cerebrais”.

“Até o momento não se dispunha de nenhum medicamento contra esta via, por isso estamos muito animados com este resultado”, explica. “No entanto, é necessário muito mais até para que possamos dizer com certeza como impactará a doença em humanos, uma vez que nem sempre repetir exatamente mouse modelos de doenças humanas. Uma vez que este medicamento esteja disponível e se conhece a toxicidade e farmacocinética do fármaco, o tempo para atingir aos pacientes deveria em teoria, ser mais curto caso sejam são desenvolvidos medicamentos completamente novos. Agora estamos preparando aplicações para efetuar estudos em fase II precoce para determinar a prova de conceito de que as moléculas têm efeito sobre a inflamação neuronal em humanos”.

O Dr. Doug Brown, diretor de Investigação e Desenvolvimento na Sociedade de Alzheimer, indicou: “A prova de medicamentos que estão em uso para outras afecções, é uma prioridade para a Sociedade de Alzheimer; poderia permitir encurtar os 15 anos necessários para desenvolver um novo medicamento para a demência”.

“Estes promissores resultados de laboratório identificam uma classe existente de medicamentos que têm o potencial de tratar a doença de Alzheimer bloqueando uma parte em particular da resposta imunitária. No entanto, estes medicamentos não carecem de efeitos secundários e não se devem tomar para a doença de Alzheimer nesta etapa; primeiros são necessários que os estudos sejam feitos nas pessoas “.

Referências:

Michael J. D. Daniels et al, Fenamate NSAIDs inhibit the NLRP3 inflammasome and protect against Alzheimer’s disease in rodent models. Nature Communications, 2016; 7: 12504 DOI: 10.1038/ncomms12504

Fonte: Science Daily