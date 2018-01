Mais de 300 milhões de pessoas, ou mais de quatro por cento da população global, estavam vivendo com depressão em 2015 – um aumento de 18 por cento ao longo de um período de 10 anos (2005 a 2015).

Novos números divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a depressão está aumentando em todo o mundo e agora já é a principal causa de incapacidade mental e física global.

Dan Chisholm, Conselheiro de Sistemas de Saúde do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS, e autor principal do relatório, observou que a depressão é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, em algum momento de suas vidas.

“Se você olhar para a prevalência de diferentes doenças em todo o mundo e você olha para a deficiência que está associada a elas – se você combiná-las, a depressão acaba no topo da lista porque é muito comum”, disse ele.

“Você pode ver que uma em cada 20 pessoas no mundo tem e, em seguida, há um nível bastante elevado de deficiência ou deficiência associada à depressão” acrescentou.

Os dados correspondentes divulgados no mesmo relatório revelaram que os transtornos de ansiedade, que abrangem uma série de condições, incluindo transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), afetaram mais de 260 milhões de pessoas, o que representou mais de 3% da população global.

“Muitas pessoas realmente sofrem de transtorno de ansiedade e depressão simultaneamente”, disse Chisholm. “Há muita sobreposição entre eles.”

Chisholm observou que os transtornos de ansiedade, que subiram 15% entre 2005 e 2015, eram agora a sexta maior causa de incapacidade e eram particularmente elevados na região das Américas.

O relatório encontrou as taxas de prevalência para o pico da depressão entre os adultos mais velhos, afetando 2% mais mulheres entre as idades de 55 e 74 do que homens. No entanto, em todos os grupos etários, ele disse que depressão foi 1,5 vezes mais comum entre as mulheres do que os homens.

Quebrando um equívoco generalizado, Chisholm disse que os distúrbios não eram doenças dos ricos ou influentes. Ele disse que mais de 80% dessas condições estavam presentes em países de baixa e média renda.

A depressão em todo o mundo está aumentando principalmente porque a população mundial vem crescendo e envelhecendo, particularmente nos países em desenvolvimento.

Ele disse que isso era o que estava impulsionando o aumento ao longo do tempo no número de pessoas. Por causa dos fatores demográficos, disse ele, muitos países iriam ver um aumento dramático.

“A Nigéria vai dobrar provavelmente nos próximos 50 anos. Assim, podemos esperar mais casos dessas doenças “, disse Chisholm.

Embora a depressão tenha sido um problema crescente na África, o relatório observou que quase metade das pessoas que vivem com essa condição estava nas regiões densamente povoadas do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental.

Este relatório é um precursor da celebração do Dia Mundial da Saúde em 7 de abril. Em um acúmulo para o evento, a OMS lançou uma campanha de um ano em outubro chamada “Depressão: Vamos Conversar” para destacar os problemas associados à depressão.

“Muito estigma”

Alison Brunier, Oficial de Comunicações da OMS, disse que o nome da campanha foi escolhido porque “falar é realmente o primeiro passo para a recuperação”.

“Há tanta estigmatização associada à depressão que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre os sintomas ou o fato de que eles podem ter depressão e realmente foi a abertura da porta na campanha”, disse ela.

“Fale com alguém em quem confia. Poderia ser um pai, outro membro da família, um amigo, um professor, um colega. E esse é realmente o primeiro passo para obter ajuda “, disse Brunier.

Ela acrescentou que as pessoas diagnosticadas com depressão devem procurar psicoterapia ou algum outro tratamento envolvendo antidepressivos.

A campanha da OMS visa principalmente três categorias de pessoas. Uma delas é a dos jovens.

“As pressões sobre a juventude de hoje são como em nenhuma outra geração talvez”, disse Chisholm. “Estamos pensando muito sobre quais são as estratégias preventivas e apropriadas, para identificar e tratar a depressão nessa população de jovens.

Hoje sabemos que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para mortes por acidentes e outras violências.

Outro grupo-alvo foi o das mulheres grávidas ou aquelas que deram à luz recentemente, muitas dos quais sofrem de depressão pós-natal ou pré-natal. Cerca de 15 por cento das mulheres vão sofrer, não apenas o blues (quadros leves e passageiros de alterações de humor logo após o nascimento do bebê), mas terão efetivamente um diagnóstico de depressão.

O último grupo-alvo foram os idosos, que, segundo ele, eram propensos à depressão à medida que se tornavam mais isolados de suas comunidades.

Quando paramos de trabalhar ou perdemos nosso parceiro – quando ficamos mais frágeis e sujeitos a doenças físicas, os transtornos depressivos tornam-se mais comuns. Daí a importância de atividades que promovam a socialização em idosos.

FONTE: voanews.com e Organização Mundial de Saúde (who.int)