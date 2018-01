Fonte: google imagens.

O novo papa foi escolhido. Tomado de curiosidade, acompanhei o evento midiático.

Vi a fumaça branca ser expelida pela chaminé da Capela Sistina, anunciando Francisco. Capela que já tive a oportunidade de visitar e lá espantar-me com os afrescos de Michelangelo, sobre o juízo final, pintados no seu teto. Neste afresco os pecadores são mandados para o inferno, e os justos, para o céu – toda a cena protagonizada por um Cristo Vingador, que mete medo, nada de compaixão com quem associou-se à danação.

Mas muitos espectadores viram, que, antes da fumaça, nessa chaminé pousou uma gaivota. Ali ficou ela por algum tempo, como se trouxesse uma mensagem, escrita no silêncio. Ora, o nome escolhido pelo papa remete ao grande protetor dos animais, Francisco de Assis.

Circula na internet uma oração ao santo, que soa:

“São Francisco misericordioso

Peço ajuda para salvar este animal

Com a plenitude de tua compaixão,

Não permita que ele seja cruelmente tratado,

Nem que permaneça em cativeiro.

Peço ajuda a São Francisco,

Padroeiro dos animais,

Que me ajude a salvá-lo

Em qualquer lugar da terra.

Em nome de São Francisco

Que está presente em toda parte,

Guia-me com teus olhos,

Para que possa salvá-lo.

Cuide para que

Esteja a salvo!

Que assim seja,

Amém.”

Achei bonita.

Aquela gaivota seria uma alegoria da natureza? Animais sabem antes da gente… Uma história relata que no tsunami da Ásia de 2004 (Tailândia) um grupo de elefantes ouviu a distância o barulho da onda gigantesca aproximar-se, e fugiu para uma região mais elevada. Os que os seguiram foram salvos.

Porém, a mídia, apesar de destacar a surpresa do nome do novo papa, e procurar o sentido alegórico dele, preferiu quase unanimamente focar a atenção no fato de Francisco de Assis ter sido uma pessoa devotada aos mais humildes e pobres. Perfeito. Mas, por que também não realçar que este personagem, ao lado de Buda, alegoriza aquilo que de mais comovente pode ocorrer na relação do animal humano com o animal não humano, ou seja, a harmonia de existências?

Observando os discuros midiáticos sobre a escolha do novo Chefe da Igreja Católica, notei, portanto, como a maioria deles foi marcadamente antropocêntrica, ou seja, a espécie humana seria a única dotada de valor (especismo), e a mensagem do nome papal deveria indicar apenas o foco no trabalho com os humanos mais simples e pobres.

Espero, no entanto, que o papa seja fiel à verdadeira mensagem do nome que escolheu, que remete ao santo protetor de TODOS os animais (e da natureza em geral); do contrário, não terá compreendido aquela gaivota. Ou, o seu nome significa o outro Francisco, o Xavier, missionário jesuíta que procurou converter parte da Ásia ao cristianismo? Se for isso, apenas vai avivar a trivialidade do embate religioso, que tantas guerras e conflitos culturais provocou, e provoca.