Tabu é um interdito. É uma proibição que, se violada, acarreta punição, dos deuses ou dos humanos.

Todas as sociedades têm os seus tabus. Alguns deles são universais, como o que marca a passagem do estado de natureza para o estado de civilização: é o tabu do incesto, portanto a tácita proibição do ato sexual entre parentes cosanguíneos, em especial entre pai e filha (o mais comum).

Nos dias de hoje há uma variedade enorme de tabus. Sabe-se de coisas não bem aceitas, sentidas como tais, contudo, desde que não sejam verbalizadas, parece que a normalidade dos costumes não é afetada.

Inclui-se aqui a traição. O dito espirituoso diz que o marido traído, para não verbalizar o fato, preferiu jogar fora o sofá onde se deu o ato, a culpar a esposa.

É o caso do suicídio. O dito espirituoso diz que em casa de enforcado não se fala em corda.

Pai e filha incestuosos são disfarçados, até onde os familiares suportam, na rubrica geral do amor paterno.

Tudo isso porque, apesar de em civilização, a natureza é rebelde a valores. A natureza não tem moralidade. Ela simplesmente é natureza, ou seja, está para além de bom e mau, por mais que não gostemos dessa por vezes dolorosa verdade. O tabu foi uma forma que o humano encontrou para fazer uma imagem melhor de si em sociedade, e assim esconder a sua animalidade. Mas quando esta dá o sinal de si, ele se envergonha.