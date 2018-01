O termo “propaganda” é bastante pejorativo entre os alemães, que também possuem o termo. Porém os alemães o grafam com “P” maiúsculo, como todo substantivo em sua língua. “Propaganda” por lá associa-se à manipulação de conhecimento, de informação, e a Hitler, pois foi em seu regime totalitário que, com tal método, construía-se e desconstruía-se com maestria muitas realidades e muitos inimigos. O caso mais marcante de “Propaganda” foi a demonização dos judeus, que foram objeto nazista de uma política de absoluta exclusão social.

Por terem uma espécie de trauma relacionado ao termo, os alemães preferem a palavra “Werbung”, comercial, quando se trata de convencer o consumidor sobre um produto. Na política, também por questões históricas, os alemães não gostam de propaganda, tal como ela foi usada pelo nazismo de Hitler.

Não só pelo nazismo, mas pelos igualmente autoritários regimes de Mussolini e Stalin. A propaganda é um expediente eficaz para controlar a opinião e o apoio político de quem é incauto em termos intelectuais, porque muitas vezes é mais cômodo aceitar as opiniões alheias, em vez de pensar por conta própria. Ciente disso, e tendo em mira o poder, o medo era trabalhado pela clássica Propaganda, ou seja, esta pensava por todos, e apontava um inimigo de plantão, contra o qual o “Führer” (o condutor, Hitler), Mussolini e Stalin defendiam paternalmente o povo desprotegido.

Trago a baile esse tema, devido às eleições em curso no Brasil.

Não há dúvida de que os três partidos com chances de ganhar o pleito servem-se daquele expediente. Afinal, no Brasil, o termo propaganda não tem a carga negativa que lhe atribuem os alemães, de modo que nos referimos muito naturalmente à “propaganda eleitoral”.

Contudo, salta aos ouvidos a naturalidade e o conhecimento de ofício com que um determinado partido com vocação totalitária faz uso desse expediente. Nada melhor que um partido, sedento de poder, espalhar o medo. Por exemplo, medo da volta de um Jânio de saias, medo da volta de um Collor de saias, medo da privatização da Petrobras, medo do Banco Central independente, medo disso, medo daquilo. Diante de tais medos, note-se, só um partido poderia nos salvar.

Até aí, compreendo que o instinto político jogue tal jogo emotivo. O problema é quando a própria mídia entra em campo com temas pautados por essa tática autoritária, como ocorre nas atuais eleições. Até agora discutiu-se medo disso e daquilo, quando em verdade deveríamos discutir soluções para os nossos problemas político-econômicos.

Liberdade de pensamento e expressão é coisa preciosa demais para ser esquecida. Temos de defendê-las com unhas e dentes.

Aprendi pelos livros de história o estrago que propagandistas fazem na sociedade. Eles são exímios artífices em criar medo e pavor para assumir e não abandonar o poder.

Por isso, caríssim@, quando o medo lhe aparecer à frente zunindo trombetas, faça como os exorcistas medievais, fale com ele em latim, e grite-lhe em alto e bom som: “Vade retro Satana!”, afasta-te Satanás!