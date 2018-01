Penso que a moda, embora levada a sério cada vez mais pelos homens, ainda assim é um assunto predominantemente feminino. O padrão de beleza ocidental é hoje centrado na mulher, diferentemente do que ocorreu entre os gregos e os renascentistas, que tinham no corpo masculino o protótipo da beleza, já que a sua musculatura permitiria uma mais bela expressão da natureza física do ser humano.

A partir dessas observações, penso que as mulheres têm, sim, um papel crucial no que se refere à defesa do bem-estar dos animais. Deveriam evitar consumir todo produto extraído dos seus corpos (produtos fabricados às custas de crueldade contra eles). Aqui podemos mencionar os cosméticos: preferir os que não são testados em animais (causando esfolamentos e mutilações, para depois serem sacrificados); podemos citar o couro: preferir grifes que não o usam; botas e sapatos: preferir os de material sintético; etc.

Há toda uma indústria por trás de tais produtos, que zela por não publicar o que se esconde no quintal da sua produção, ou seja, a dor de vidas friamente abatidas para alimentar a nossa vaidade. Com simples escolhas como as aqui indicadas, o belo sexo não deixará de ser belo. Falta uma lei que obrigue as empresas a indicar se o seu produto foi ou não testado em animal, semelhante à lei que traz a composição protéica, vitamínica e calórica dos alimentos que ingerimos.

Aliás, assim como cresce o mercado dos produtos “orgânicos” (livres de agrotóxicos), com seus respectivos selos, é de se esperar que cresça o mercado dos produtos cosméticos com o selo “não testado em animais”.

E aí belas damas do Peão do Boiadeiro de Barretos, em São Paulo, quem se converte à causa aqui ventilada? Se a moda contra o couro e contra o teste cosmético em animais pegar, talvez também, com o tempo, esse bárbaro rodeio acabe.

Em tempo: aqueles bois pulam porque têm um laço apertadamente amarrado na sua virilha, região de órgãos vitais, inclusive do escroto, ou seja, pulam de dor. Muitas vezes bezerros são mutilados quando o vaqueiro os laça. Que todos saibam: a diversão ali é feita às custas de grande dor alheia.