Observando o teatro brasileiro da política, lembrei-me de um livro de Schopenhauer intitulado “A arte de ter razão”. Nesta obra o autor elenca 38 estratagemas para um debatedor ganhar um debate mesmo sem ter razão. Nada mais interessante e ilustrativo para a cena política dos dias atuais.

Na obra, o filósofo germânico deixa claro que se trata de uma reunião de “artifícios desonestos” geralmente empregados para, em última instância, tentar convencer a qualquer custo uma plateia que assiste a um debate. Escolhi dois.

Estratagema 16. Diante da afirmação de um adversário, pesquisa-se se ela porventura não está em contradição com alguma coisa que disse ou admitiu anteriormente, ou com os dogmas de uma religião que assumiu, ou com o próprio comportamento. Por exemplo: um(a) adversário(a) apresenta-se como confiável para exercer o cargo de presidente, porém corrige o seu programa apresentado de governo. O que faz o adversário ? Taxa, devido à correção, a pessoa de incoerente por natureza. Ou, do ponto de vista do comportamento, usa a dieta e magreza da pessoa atacada, para dizer que ela não teria forças para exercer o cargo de presidente. Só lembrando, o presidente mais reeleito da história dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, era paraplégico. E a nossa atual presidente e o seu antecessor já tiveram câncer.

Numa palavra, em vez de se debater, em vez de se discutir um assunto, ataca-se o indivíduo opositor, não o mérito dos seus argumentos, para assim tentar invalidar qualquer coisa que ele fale.

Schopenhauer chamou tal argumento de ad hominem, endereçado ao homem.

Estratagema 38. Variante do estratagema anterior. Aquele argumento preferido por certos partidos e certos propagandistas, o argumentum ad personam, endereçado à pessoa. “Quando percebemos que o adversário é superior e que não ficaremos com a razão, devemos nos tornar ofensivos, insultantes, indelicados.” Quando se é ofensivo, abandona-se o objeto da discussão, ou seja, no presente caso, propostas programáticas para a situação político-econômica do país, “e dirige-se o próprio ataque à pessoa do adversário: tornamo-nos, portanto, insolentes, maliciosos, insultantes, indelicados.”

Neste caso, o do insulto endereçado à pessoa do adversário, também não discutimos os seus argumentos; aqui “trata-se de uma apelação das forças intelectuais àquelas do corpo ou à animalidade.” Numa palavra, baixa-se o nível da discussão. Sai-se da nossa civilidade para a animalidade nossa.

A melhor defesa contra esse argumento é o sangue-frio. Mesmo por que, apenas animais de sangue frio são venenosos. Porém isto pode tornar o outro lado mais possesso ainda. “Ter muito sangue-frio, entretanto, pode ser de grande ajuda nessa situação se, na verdade, tão logo o adversário se torne ofensivo, respondemos calmamente que aquilo não diz respeito ao assunto, retornando de imediato a este e continuando a demonstrar a sua falta de razão, sem atentar para as suas ofensas, portanto, mais ou menos do modo como Temístocles diz a Euribíades: espanca-me, mas ouve-me.”

Obviamente que essa defesa não é dada a qualquer um.

Como estamos numa época de propaganda e os adversários raramente debatem entre si, a vitória parcial é das propagandas postadas, que de maneira nauseabunda servem-se do argumentum ad personam [argumento endereçado à pessoa].

É bom termos em mente esses estratagemas elencados por Schopenhauer para medirmos a patifaria dos adversários envolvidos em qualquer disputa, patifaria cujo grau é diretamente proporcional ao uso do argumentum ad personam. Numa disputa política, o meu voto é para quem é menos patife.