Incidente que se deu recentemente no prédio em que moro – envolvendo a mim, um de meus gatos, de nome Boris, e um vizinho com sua filha e esposa – me levaram a tecer estas “animaisreflexões”.

Cheguei em meu apartamento e fui recebido carinhosamente na porta por meus felinos, como eles sempre fazem. Ocorre que eles pularam porta afora, e perambularam um pouco pelo corredor do andar, e, como não havia ninguém por ali, deixei-lhes fruir o gostinho maior da liberdade. Nunca tive problemas com essa inofensiva atitude.

Todavia, naquele dia, Boris ouviu o barulho do elevador e foi até a porta dele. Pois não é que dali saiu um senhor e teve um súbito ataque de pavor!? Pareceu-me tão desproporcional um gatinho indo ao encontro dele, miando, para dar-lhe carinho, e ele reagir daquela forma.

Do alto do seu pavor, agora transformado em arrogância, o senhor começou a dar lição de moral sobre as regras do condomínio: não podia isso, não podia aquilo; depois me ameaçou, dizendo que “da próxima vez você vai ver o que vai acontecer”. Disse que a filha dele estava chorando.

Reação humana ameaçadora a uma felina proposta de paz.

Depois pensei. O que leva alguém a ter essa fobia? Óbvio que tentei acalmá-lo, dizendo que eu era uma pessoa de paz, e meus gatos idem, limpos, vacinas em dia etc. Mas não adiantou, e o medo dele metamorfoseou-se naquela ameaça.

Provavelmente uma experiência traumática na infância ou na adolescência, associada ao imaginário popular de que gatos são animais ligados ao sobrenatural ou à bruxaria, alimenta o medo e as atitudes de quem reage assim. Esse pai agora está transmitindo a sua fobia para a filha e, de contrabando, para a esposa. Diz que a filha chora quando vê gatos… No meu entendimento, a filha chora por causa do pai, por causa da insegurança e transtorno psíquico que este transmite a ela.

E pensar que o meu sedutor gato Boris queria apenas dar, e receber, carinho…

De novo me lembrei de Gandhi. Julga-se uma comunidade pelo modo como ela trata os seus animais. Julga-se uma pessoa, eu o parafraseio, pelo modo como ela lida com o bichos. Sabe-se que não há melhores terapeutas que animais de companhia. Muitos hospitais e psicólogos já o descobriram, e muitos receitam, em vez de um antidepressivo, uma lambida de cachorro ou de gato no rosto. A maioria das crianças sabe disso instintivamente. Pena que aquela menina não teve a oportunidade de descobri-lo, pois está sendo impedida pela felinofobia paterna.