Quando o jogador de futebol do Barcelona Daniel Alves, também da seleção brasileira, recolheu uma banana que lhe fora atirada em campo espanhol, e a comeu, encenou um ato genial.

De fato, somos todos macacos, no sentido de que somos todos animais. Por que sentir vergonha disso? Aquele ato de preconceito de um torcedor, atirando-lhe uma banana momentos antes de um escanteio, esconde um preconceito mais amplo, qual seja, a civilização em que vivemos separa-nos fria e racionalmente da natureza, como se não fôssemos filhos dela.

Indo mais adiante, muitas vezes quem é escolhido para rebaixar alguém é o cachorro. E por quê? Porque ele faz explicitamente aquilo que a civilização nos ensina, pela moralidade, a reprimir e esconder; por exemplo: o ato sexual (se bem que hoje em dia cada vez mais público), a evacuação do estômago, o uso frequente do olfato (bem aceito no caso de perfumes), o modo de comer.

Quando a civilização, assim, decide diferenciar o ser humano em face dos outros seres, tornando-o senhor e possuidor da natureza, opera uma separação que por vezes chancela de maneira medonha gestos como aquele racista, não só em campos da Espanha; recentemente o Brasil foi palco do mesmo deprimente espetáculo. Chamar alguém de macaco, ou cachorro, é rebaixá-lo verbalmente à exclusiva condição animal, logo, a algo pretensamente inferior.

Porém, a resposta de Daniel Alves, ao recolher a banana e comê-la, foi excelente porque simbolicamente aproximou o humano que somos do animal que sempre seremos, não importando a religião, a classe social, a ordem política do dia, muito menos a cor da nossa pele. Debaixo desta sempre circula sangue, e de uma mesma cor, vermelha.

Devido ao seu altíssimo grau de deslealdade e periculosidade, podemos paradoxalmente até pensar que insistir em chamar uma pessoa em alto e bom som de “humano!”, não é algo lá muito elogioso; ao contrário, chamá-la de animal, macaco ou não, seria um elogio.