Gato Preto,Cachorro Preto com Branco, esperando por adoção, em Floripa.

Todos os sábados à tarde, o Centro de Controle de Zoonoses de Florianópolis, junto com uma ONG local protetora dos animais, promove no bairro do Itacorubi, a assim chamada “Cãoterapia”. Vários voluntários reunem-se ali para, por cerca de três horas, divertirem-se dando um pouco de carinho para os patudos: passeiam, fazem carinho, dão petiscos, dialogam numa mistura de fala e latido que todos entendem. Geralmente são animais resgatados do mau-trato, após Boletim de Ocorrência policial. São tratados e ficam disponíveis para a adoção.

Uns bichos esperam mais tempo que outros. Às vezes muito, muito tempo, por vezes sem chance de adoção: como no caso de animais envelhecidos, e, sobretudo, pretos. Mas não são os acima reproduzidos bonitinhos? Gato Pretro, Cachorrro preto, é tudo de bom: curioso como o humano projeta os seus preconceitos sócio-econômicos na sua relação com os animais.

Vale a pena a iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses de Floripa. Desde que ele não vire objeto de manipulação política e de lugar para apadrinhados da administração municipal, ele pode servir, em sua parceria com ONGs protetoras dos animais, como uma ideia a ser seguida e melhorada país afora.