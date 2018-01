Recentemente visitei o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, no qual apreciei uma exposição sobre o cronista Rubem Braga.

Nos suportes que abrigavam alguns dos objetos que lhe pertenceram – cartas, cartões postais, máquina de escrever etc. – encontravam-se crônicas suas impressas em folhas avulsas, uma diferente da outra, e que o visitante podia levar consigo. Numa das que peguei, “As boas coisas da vida”, o cronista elenca dez que a fazem valer a pena. Achei-a interessante e resolvi arriscar a fazer a minha lista, sabendo que ela varia ao sabor dos ventos, dependendo das fases da lua, da posição da terra em torno do sol, das estações do ano, enfim, nossos gostos mudam. Ei-la:

Um amor correspondido;

O fim de uma dívida;

Morte como descanso eterno;

Taça de um bom vinho;

Perambular de novo pelos saudosos lugares que impressionaram a memória;

Contemplar o horizonte a partir de um montanhoso templo;

Convalescer de uma cirurgia que foi um sucesso;

Salvar um animal das garras do grande bípede egoísta;

Concordando com Rubem Braga: “Sentir que você deixou de gostar de uma mulher que, afinal, para você, era apenas uma aflição de espírito e frustração da carne – a mulher que não te deu e não te dá, essa amaldiçoada”;

Gatinhos.