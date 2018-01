A briga pelo mercado consumidor de TV paga acaba de ganhar mais um potencial concorrente: o YouTube TV, serviço de streaming do Google que deve iniciar suas operações ainda neste ano.

O aplicativo permitirá aos assinantes assistir ao vivo a mais de 40 canais da TV americana pela mensalidade de US$ 35, e dará direito à criação de seis perfis e transmissão simultânea em até três plataformas. Além disso, permitirá a gravação de programas e armazenamento em nuvem para que o usuário assista ao conteúdo quando quiser.

Por enquanto, o YouTube TV contemplará apenas o mercado norte-americano, e terá em seu pacote básico canais como ABC, CBS, Fox, NBC, CW, ESPN, E!, Disney Channel e SyFy, além do Red Original, com contéudos exclusivos produzidos pela empresa. Por um valor adicional, os assinantes terão acesso ao Fox Soccer Plus e ao Showtime.

O lançamento do YouTube TV coloca o Google em uma briga direta com as operadoras de TV a cabo e também com as de streaming, como a Netflix e a Amazon.