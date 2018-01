A Band fechou uma parceria com o Twitter para o X Factor Brasil, que inicia hoje (24) as apresentações ao vivo.

O público poderá usar a rede social para votar nos candidatos usando hashtags definidas pelo programa.

O resultado será somado aos votos por SMS.

A Globo usou este mesmo modelo ontem (23), no Dança dos Famosos, após ver o Iluminados, também do Domingão do Faustão, ter alta adesão dos internautas.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (24).