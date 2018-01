Em vídeos divulgados na segunda-feira (10) de um interrogatório de Justin Bieber pôs novamente em evidência o comportamento do cantor canadense, que nas imagens exibe uma atitude arrogante perante as perguntas do advogado da acusação.

Os extratos da gravação do interrogatório de mais de quatro horas ao qual Bieber foi submetido foram publicados no site TMZ, onde o artista é descrito como “arrogante”, “beligerante” e “desrespeitoso”.

Bieber foi interrogado como parte de um caso em que se envolveu em junho do ano passado, quando um fotógrafo denunciou os guarda-costas do cantor por agressão enquanto tentava retratar o artista na saída do estúdio de gravação Hit Factory de Miami.

“Adoro como algumas pessoas gostam de tergiversar e justificar as ações horríveis de outros. Todos temos o direito de defender-nos e de sentir-nos acossados”, disse Bieber hoje após saber da divulgação dos vídeos.

Em suas declarações ao advogado, Bieber, de 20 anos, adota uma postura arrogante, compara o interrogatório com uma entrevista, fala de forma ameaçadora quando é mencionado o nome de sua ex-namorada, Selena Gomez, e minimiza a importância do papel de outros artistas, como Usher, no sucesso de sua carreira musical.

Este vídeo é o último capítulo de uma série de tensões com a lei e a ordem nos quais Bieber se viu envolvido recentemente.

Assista aos vídeos:

(Com informações da EFE)