Band, Turner e FremantleMedia prometem não poupar esforços, e investimentos, para aplicar à sua versão do X Factor a mesma qualidade visual e operacional presente na britânica, comandada pelo magnata Simon Cowell.

Para isso, pensam em trazer cantores que venceram o reality show musical em outros países para se apresentarem nas etapas de eliminação, que serão exibidas ao vivo.

Este intercâmbio artístico é uma prática comum no formato, e a trinca brasileira já iniciou as negociações para trazer ao menos um cantor internacional revelado no programa.

O X Factor estreia dia 29, às 22h30, com exibição às segundas e quartas, na Band, e reprises às terças e quintas, na TNT. Fernanda Paes Leme é a apresentadora, e os jurados são Alinne Rosa, Di Ferrero, Paulo Miklos e Rick Bonadio.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.