Quem acompanha o blog deve ter visto que no domingo (8) publiquei uma entrevista com a cantora Fantine Tho, ex-integrante do Rouge. A pauta foi sua participação no The Voice da Holanda, país que criou o formato sucesso em vários países.

A entrevista teve uma audiência tão boa que acabou citada no site oficial do reality show em um compilado de manchetes brasileiras sobre a audição de Fantine.

O blog aparece na primeira manchete. Dê uma olhada:

E se você não leu a entrevista, aqui está o link: http://blogs.estadao.com.br/gabriel-perline/fantine-tho-do-rouge-e-aprovada-no-the-voice-holanda/

Obrigado pela audiência a todos que acompanham o blog! Até o próximo post 😉