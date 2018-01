A Band ainda exibe a fase de audições do X Factor Brasil, mas as gravações estão adiantadas.

A coluna descobriu qual categoria cada jurado vai representar. Se não quiser saber, recomendo parar de ler por aqui.

E se você preferiu seguir em frente, aqui está o spoiler: Alinne Rosa ficou com as meninas, Di Ferrero orienta os meninos, Paulo Miklos está com os acima de 25 anos, e Rick Bonadio responde pelos grupos.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (12).