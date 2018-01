A Warner Bros. acaba de divulgar o primeiro pôster do filme Godzilla, que deve estrear no Brasil somente no dia 16 de maio.

Na imagem, soldados saltam em direção ao monstro, na tentativa de conter seus ataques. Como pano de fundo, uma cidade completamente destruída.

O elenco conta com Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston.

Abaixo, você assiste a um teaser de Godzilla: