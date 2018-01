Sucesso de audiência no início do século, a série Gilmore Girls foi resgatada pela Netflix nove anos depois de seu cancelamento e já está em fase de gravações de novos episódios. E as primeiras fotos acabaram de ser divulgadas.

Nas imagens, podemos ver as protagonistas Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel) tocando suas vidas na pequena Stars Hollow, cidade fictícia de Connecticut.

Além disso, tem um pequeno spoiler em uma das imagens: Lorelai e Luke (Scott Patterson) aparecem de mãos dadas, o que dá a entender que eles ficaram juntos durante todo este tempo. O desfecho da relação dos personagens foi alvo de críticas quando a série chegou ao fim, em 2007, por não deixar explícito se o romance havia ou não vingado.

Gilmore Girls retorna à Netflix ainda neste ano, com quatro episódios de 90 minutos de duração cada. Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, produtores executivos da trama original, retornam a seus postos. Eles também são os responsáveis pela condução do roteiro deste revival.

Veja as fotos: