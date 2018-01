Vivendo à sombra do fenômeno One Direction, a boyband britânica The Wanted anunciou que 2014 será o último ano em que os cantores Tom, Max, Jay, Siva e Nathan se apresentarão em conjunto.

A ideia é cumprir com a agenda da turnê Word of Mouth, que teve apresentações canceladas em dezembro de 2013 e deve ser retomada em março deste ano.

No comunicado publicado na página oficial do Facebook, o grupo diz que a decisão foi tomada respeitando a vontade dos cinco cantores, que estão focados em projetos individuais, mas manterão vivo o “espírito” do conjunto e não descartam um reencontro no futuro.

“Tom, Max, Jay, Siva e Nathan decidiram coletivamente dar um tempo para prosseguirem com projetos pessoais após a conclusão da turnê. A banda avisa a seus fãs que eles continuarão como The Wanted e estão ansiosos para muitos projetos de sucesso juntos no futuro. Eles agradecem aos fãs por seu amor e apoio contínuos e estão ansiosos para vê-los em turnê”, diz o texto publicado na rede social.

O grupo aproveitou para confirmar que as músicas Chasing The Sun e Glad You Came, principais hits, serão cantadas na turnê de despedida, que não passará pelo Brasil.

‘Dar um tempo’ no trabalho é uma prática comum em grupos pop que reúnem grandes potenciais vocais. O problema, para os fãs, é que o retorno prometido nem sempre acontece. Spice Girls, ‘N Sync, Black Eyed Peas, Destiny’s Child e Girls Aloud são alguns exemplos de conjuntos que fizeram muito sucesso, mas depois da tal pausa para projetos individuais só voltaram a se reunir em eventos especiais e sem apresentar novidades.