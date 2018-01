Antes de começar a ler este post, aviso que pode conter SPOILERS, ok?

Você, assim como todos os fãs de The Walking Dead, certamente ficou em dúvida sobre o paradeiro de Lori (Sarah Wayne Callies). Afinal, ela não foi mais vista desde o episódio que deu à luz Judith. Carl (Chandler Riggs), seu filho mais velho, assistiu ao parto, mas a mãe não resistiu. Para não vê-la se transformar em um zumbi, ele atirou em sua cabeça. Pelo menos é o que ele disse ter feito.

Depois disso, o corpo nunca mais foi visto na prisão e Rick (Andrew Lincoln) teve diversas alucinações, nas quais Lori aparecia “viva”, sempre usando um vestido branco.

Dito isso, eis que o site da revista norte-americana EW publicou um vídeo com cenas deletadas da 3ª temporada, onde conseguimos ver o possível destino pensado pelos produtores para a personagem. Nas imagens, que fariam parte do episódio Home, Rick encontra a mulher fora da prisão, vai a seu encontro e a beija. Após o contato, ele se afasta ao vê-la com o rosto todo desfigurado, ou seja, como um zumbi.

Para assistir ao vídeo, basta clicar aqui.

A cena, apesar de ser mais uma alucinação do policial, mostra Lori pela primeira vez como zumbi. E esta é uma das partes mais marcantes da história na HQ. Veja abaixo:

A quarta temporada da série The Walking Dead tem estreia prevista para o dia 13 de outubro nos Estados Unidos.