A 6ª temporada do reality show The Voice americano já tem data de estreia marcada lá nos Estados Unidos: 24 de fevereiro. E na nova edição, Shakira e Usher retornam aos postos de jurados.

Os cantores substituíram, no primeiro semestre de 2013, Christina Aguilera e Cee Lo Green e agora reassumem a função. Adam Levine e Blake Shelton permanecem no time de técnicos.

O programa é exibido lá fora pela NBC. Aqui no Brasil, quem adquiriu os direitos é o canal Sony, que ainda não marcou data para a estreia da nova temporada. Mas, se tudo seguir como no ano passado, deve exibir com uma semana de atraso.

Para iniciar as divulgações da nova temporada, o canal americano preparou três vídeos promocionais. Entre os jurados, quem ganha mais destaque é a colombiana Shakira, que aproveitará a exposição no programa para divulgar seu novo álbum, ainda em fase de finalização.

Assista abaixo aos vídeos: