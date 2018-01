O desbocado e politicamente incorreto ursinho Ted já tem data para voltar aos cinemas. Após o sucesso de bilheteria em 2012, o filme Ted 2 estreará em abril de 2015.

O diretor Seth MacFarlane, que dá voz ao personagem animado, disse em seu Twitter que o filme deverá ser lançado no fim de semana de Páscoa. O feriado cristão, em 2015, será comemorado no dia 5, um domingo. Como os filmes normalmente estreiam às sextas-feiras, é quase certo que a data de Ted 2 seja 3 de abril.

Ainda não há detalhes sobre a história do filme, mas já estão garantidos os retornos de Mark Wahlberg, intérprete de John Bennett, e Mila Kunis, como Lori Collins.

Ted obteve um sucesso inesperado nas bilheterias. Em 2012, o ursinho problemático arrecadou US$ 549 milhões pelo mundo e assistido por pouco menos de 2 milhões de pessoas no Brasil.

Por falar em Brasil, um “escândalo” envolvendo o deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP) deu mais visibilidade ao filme. Ele levou o filho, que na ocasião tinha 11 anos de idade, e ficou irritado ao ver que a principal diversão do urso e seu amigo humano era consumir bebidas e drogas.

Protógenes primeiro tentou interromper a exibição do filme nos cinemas brasileiros, mas desistiu da ideia e tentou alterar a classificação indicativa de 16 para 18 anos. O Ministério da Justiça não atendeu ao chamado do deputado e o filme se manteve com a mesma indicação etária.