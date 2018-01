Durou pouco menos de oito meses a passagem de Susana Vieira pelo Vídeo Show. A atriz, convidada para reforçar o time e alavancar a audiência, fará sua última participação amanhã (8), ao lado de Otaviano Costa.

Com sua saída, Joaquim Lopes assumirá a bancada também às quintas-feiras, dia em que ela dava as caras na atração.

À coluna, a Globo diz que Susana se dedicará à dramaturgia em 2017, mas ainda não há nenhuma novela ou série em que seu nome esteja relacionado.

No Vídeo Show, ela chorou, riu, dançou ao vivo e não faltou com sua habitual sinceridade, como na última quinta (1.º), quando declarou sua insatisfação com as vinhetas de fim de ano da emissora. “Quando eu fico esquecida e vim gravar, eu fico louca o resto do ano”, disse.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (7).