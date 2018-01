Supermax foi a única estreia da TV brasileira a figurar no ranking de setembro da The Wit, lista que aponta as dez estreias da TV de todos os países que mais geraram comentários na internet.

A série da Globo ficou em quinto lugar, com 138 mil citações nas redes sociais.

Luke Cage, da Netflix, foi líder, com 165 mil tweets.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (17).