Sasha chegou tremendo ao estúdio do Programa do Porchat, talk-show de Fábio Porchat na Record. A entrevista com a filha de Xuxa deve marcar a estreia da atração, no dia 24. Ela se divertiu com as brincadeiras do humorista, bebeu um drinque (sem álcool) e revelou não ser adepta da febre Pokémon Go.

A propósito, está quase tudo pronto para a estreia do programa. Falta definir a humorista que será efetivada entre os colaboradores. Há duas mulheres na disputa. Uma delas é contratada de outra emissora e tem um programa solo.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.