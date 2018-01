Pode parecer piada, mas não é. Sabrina Sato precisou recorrer à psicóloga para entender sua predileção por roupas mais decotadas e ousadas. A confissão foi feita a Ingrid Guimarães, durante sua participação no episódio de estreia da quarta temporada do Além da Conta, que irá ao ar hoje (11), às 22h30, no GNT.

“Já levei para a minha terapeuta qual a necessidade de ficar pelada”, disse a apresentadora da Record TV. “Ela acha que é porque eu fui muito baranga na adolescência e agora eu to com esse problema”, completou.

Sabrina é frequentemente vista em editoriais de moda, ensaios sensuais e no topo das listas das mulheres mais sexy do Brasil. Mas, na juventude, ela não era tão confiante de sua aparência.

“Eu era muito esquisitona. Parecia uma lombriga. Japonesa, com essa verruga na testa, narigão e o corpo não ajudava”, comentou. “Sempre tive muita dificuldade em me encaixar num padrão por ser assim, desde que fui muito criança, e eu comecei a achar legal não ser igual. Eu prefiro estar esquisita do que estar sempre igual.”

Sabrina e Ingrid bateram um papo descontraído em uma visita a lojas do Bom Retiro, região central de São Paulo. Na nova temporada, o Além da Conta trocou os centros de compras americanos pelos redutos populares do Brasil. A justificativa é dada logo nos primeiros segundos: a crise econômica e a alta do dólar.

Nos demais episódios, Ingrid levará outros amigos famosos a centros populares. Fábio Porchat, por exemplo, irá à Galeria Pagé, em São Paulo. Preta Gil e Chay Suede, no Rio. Ela, no Mercadão da Madureira. Ele, na Feira de São Cristóvão.

A nova temporada conta com sete episódios.