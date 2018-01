De acordo com o site The Hollywood Reporter, Rodrigo Santoro está confirmado no elenco do filme Focus, que terá Will Smith no papel central.

O brasileiro será proprietário de uma equipe internacional de automobilismo e contratará o personagem de Will Smith, um poderoso bandido que deixou o mundo do crime, para ser seu piloto.

O pano de fundo é a Fórmula 1, mas a história gira em torno de um drama amoroso. O personagem de Smith, antes de abandonar a bandidagem, se apaixona por uma ladra iniciante, papel que caberá a Margot Robbie. Eles vivem um curto e intenso romance, mas se separam quando ele decide se regenerar.

O reencontro acontece anos depois, na Argentina, e os dois vivem na angústia de esconder o passado criminoso.

As filmagens começam em outubro deste ano e terá como locações as cidades de New Orleans e Buenos Aires. Ainda não há previsão para estreia. A direção fica por conta de Glenn Ficarra e John Requa, queriam Ryan Gosling e Emma Stone nos papéis principais, mas os atores recusaram o convite.