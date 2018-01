A partir desta sexta-feira, 27, o Programa Amaury Jr., da RedeTV!, conta com um reforço em sua equipe de reportagem: a jornalista e modelo plus size Carla Manso.

“Tenho orgulho de ser gorda, tenho orgulho de ter superado uma adolescência de bullying, anos de oscilações no peso, problemas de autoestima. Hoje é difícil encontrar alguém que se ame mais do que eu me amo (risos). Eu valorizo minha vida, minhas curvas, meu corpo, sou grata a Deus pelo meu filho, a possibilidade de construir diversas carreiras paralelas e com elas alcançar cada dia um número maior de mulheres que sofrem com problemas de autoestima e representar a mulher plus size na luta pela inclusão social”, diz Carla.

A nova repórter da atração despontou para o mundo fashion em 2012, quando venceu o Miss Plus Size São Paulo, em 2012, e hoje é uma das profissionais mais requisitadas de sua categoria.