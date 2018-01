O clima está bastante pesado nos bastidores da badalada série Sense8, fenômeno recente da Netflix, lançada em 2015. O site Deadline anunciou na noite de ontem, 26, a demissão do ator Aml Ameen, intérprete do personagem Capheus, após uma sequência de desentendimentos com Lana Wachowski, uma das criadoras da história.

O site garante que o ator está fora da trama. Mas não pense que decidiram matar o personagem e tocar a vida tranquilamente. Outro ator foi escalado para o papel. E sim, isso vai ser muito estranho!

Quem entra no lugar de Aml é o ator Toby Onwumere, que tem em seu currículo, de acordo com o IMDB, apenas uma participação em um episódio da série The Book of Dallas, que foi ao ar em 2012.

Os bastidores da briga são bastante tensos. Aml Ameen teria tido uma discussão intensa com Lana Wachowski durante as leituras do texto da segunda temporada, em Berlim. Aí, quando eles viajaram para a Índia, para gravar a série, rolou mais uma treta e o clima ficou insustentável.

Com a saída de Ameen do papel, ainda não há informações sobre as cenas que já foram gravadas para a nova fase. O ideal é que Toby Onwumere esteja presente na série desde o primeiro episódio para diminuir o estranhamento com esta brusca mudança.

Na série, o personagem Capheus, apelidado como Van Damme, é um jovem queniano que vive em Nairobi e luta para conseguir dinheiro suficiente para bancar a medicação de sua mãe, soropositiva. Ele é um dos oito protagonistas que estão conectados mentalmente e emocionalmente no universo criado pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski.