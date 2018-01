Ainda é cedo para falar da migração da audiência de Jô Soares para Fábio Porchat. Mas fato é que nesta semana o talk-show da Record TV conquistou dois bons resultados. Ontem (21), por exemplo, chegou a liderar a audiência por alguns minutos.

Na média final, o Programa do Porchat fechou com média de 6,8 pontos, ficando em segundo lugar. A Globo, no horário, deu média de 7,3, e exibiu uma parte do Jornal da Globo e uma parte da série Flash.

Contra o Jornal da Globo, o Programa do Porchat teve seu ápice, chegando a 11 pontos e assumindo a liderança da audiência por alguns minutos. O entrevistado do dia foi o cantor Sidney Magal.

Na segunda-feira (19), o talk-show já havia obtido um bom resultado e deixado a Record TV na vice-liderança. No embate contra Danilo Gentili, Porchat levou a melhor, e fechou com média de 5,2 contra 3,5.

O resultado obtido nesta terça-feira é o segundo melhor desde a estreia de Porchat na Record. O primeiro programa, exibido no dia 24 de agosto, registrou 9,2 pontos e foi líder de audiência.