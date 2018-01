Raul Gil está a poucas semanas do fim de seu contrato com o SBT. O apresentador tem se movimentado para encontrar espaço em outras emissoras, mas o cenário, por enquanto, não está nada favorável.

Fala-se nos interesses de Band e RedeTV! em seu passe, mas a verdade é que ambas as emissoras não tratam sua eventual contratação como prioridade.

Na Band, por exemplo, o diretor artístico Diego Guebel afirma que não faz parte dos planos da emissora ter um programa de auditório em sua grade neste ano. “Acho difícil. Não acho que tenhamos nada nesta linha”, disse à coluna.

Na RedeTV!, ele é visto com bons olhos. A emissora, sempre atenta aos grandes nomes disponíveis no mercado, não descarta uma conversa com o apresentador, sobretudo quando seu contrato com o SBT chegar ao fim. Mas não há pressa. Tanto que os sócios Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho estão em viagens internacionais e sequer conversaram com Raul até o momento.

A emissora tem concentrado suas energias no game show O Céu É o Limite, formato adquirido da italiana Rai, que deve estrear em março no lugar do Mega Senha. Esta é a única mudança, por enquanto, prevista para a grade do fim de semana.