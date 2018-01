Quando você pensa que já viu Lady Gaga fazer de tudo no palco, ela arranja mais uma maneira pouco convencional de expressar sua arte. Na quinta-feira (13), durante sua performance no festival SXSW, em Austin, no Texas (Estados Unidos), ela recorreu à escatologia para chamar a atenção de seu público e protestar contra o gênero pop, que a consagrou.

Ao cantar Swine, presente em seu último álbum, ARTPOP, ela tomou banhos de vômito verde da artista britânica Mille Brown. Ao iniciar a performance, a pintora aparece no palco, ao lado da cantora, tomando um líquido verde. Minutos depois, ela enfia os dedos na garganta e regurgitou a tinta no colo de Gaga.

Mille Brown é conhecida por seu trabalho um tanto quanto exótico. Ela pinta quadros (se assim podemos dizer) vomitando tinta em telas, que são vendidas a preços nada modestos.

Voltando a falar sobre Gaga, ela encerrou sua performance gritando “fuck you pop music, this is art!”. O curioso é que ela se tornou conhecida justamente por fazer sucesso no mercado pop. Mas sua revolta pode estar relacionada ao fato de ARTPOP ser considerado, pela mída internacional especializada, um fiasco na carreira da artista.

Assista ao vídeo abaixo: