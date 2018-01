Antes mesmo do fim trágico da personagem Danny Bond ser exibido no último capítulo da série Felizes Para Sempre?, Paolla Oliveira já estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. E o motivo, desta vez, não foi seu bumbum ou uma calcinha fio dental. É que seu casamento de cinco anos com o ator Joaquim Lopes chegou ao fim.

Em um comunicado, a assessoria de imprensa de Paolla confirmou a separação poucas horas antes da exibição do último capítulo da série. “Paolla Oliveira e Joaquim Lopes confirmam a separação de forma amigável. O casal declara manter uma relação de respeito e admiração mútua como durante os cinco anos que estiveram juntos”, diz a nota.

O assunto ainda consta entre os mais populares da web. No Twitter, o termo Danny Bond, referente à garota de programa vivida por Paolla na série, surge em diversos comentários. Alguns, sobre o destino de sua personagem. E muitos outros fazendo o link da trama com a atual condição da atriz.

No Google Trends, Joaquim Lopes está no topo das pesquisas de hoje, com mais de 10 mil citações. Atualmente, o ator dá as caras na novela Império, interpretando o traiçoeiro Enrico.

Paolla e Joaquim se conheceram em 2009, quando filmavam Uma Professora Muito Maluquinha. Na época, o ator acabara de se casar com a também atriz Thaís Fersoza, após cinco anos de namoro. O matrimônio durou apenas uma semana. Na época, Paolla foi apontada como a pivô do término.