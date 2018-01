Otávio Mesquita trocou as madrugadas de segunda a sexta do SBT pelas noites de sábado. Na próxima semana, ele grava o piloto do Mesquita no Controle, que deverá ser apresentado ao comitê artístico do SBT até o dia 23.

Se aprovado, estreará entre outubro e novembro, e terá 13 episódios. Sua ideia é mesclar entradas em estúdio com pautas externas. Desta vez, ele vai dispensar a presença de plateia.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (16).