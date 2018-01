O destino da seleção brasileira já estava traçado. Pelo menos para os personagens de Os Simpsons, que previram os dois maiores dramas do Brasil na Copa do Mundo: o desfalque de Neymar e a nossa derrota para a Alemanha.

No episódio You Don’t Have to Live Like a Referee, exibido em março nos Estados Unidos, Homer é convocado para atuar como árbitro na Copa do Mundo no Brasil por ser considerado uma pessoa íntegra, que não aceitaria qualquer tipo de suborno para facilitar a vida dos donos da casa no campeonato.

E algumas coincidências começam a surgir aí, embora as circuntâncias não sejam as mesmas. Na grande final, Brasil e Alemanha entram em campo. O craque brasileiro El Divo, uma versão daquilo que seria o Neymar, tropeça sozinho, cai na grande área e morre pouco antes do jogo acabar. Na vida real, a gente sabe que a falta sofrida pelo jogador no duelo contra a Colômbia não foi nada falsa…

Para finalizar as previsões, o Brasil é derrotado pela Alemanha e fica sem o título. Mas o placar foi menos vergonhoso que o real: 2 a 0 para os europeus.

Aí abaixo você pode assistir ao episódio completo: