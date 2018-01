Fãs de tiro, porrada e bomba já podem comemorar, pois Sylvester Stallone acabou de assinar um contrato com o canal americano Fox para transformar sua saga Os Mercenários em uma série de TV.

E assim como fez no cinema, Stallone tem a intenção de convocar um elenco de peso, que fez sucesso no passado, mas anda em baixa atualmente. Na lista de suas pretensões estão Kiefer Sutherland (24 Horas), Lucy Lawless (Xena), Jennifer Garner (Alias) e o tão sonhado Chuck Norris – que deu as caras em Os Mercenários 2.

Mas, ao contrário dos filmes, Stallone não deve atuar. Ele entra na equipe como produtor executivo, em parceria com Avi Lerner, e roteiro de Greg Coolidge e Kirk Ward.

Além de Os Mercenários – que faturou em torno de US$ 800 milhões em todo o mundo com o primeiro filme da franquia -, a Fox pretende acabar de vez com séries de baixa audiência e também com as mais instáveis, que oscilam entre a preferência do público, para poder adaptar outros filmes que tiveram boas bilheterias em tramas para sua rede de canais.

Ainda não há uma previsão de estreia para a nova série, mas atualizarei o post assim que houver novidades 😉