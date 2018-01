Quando estreou, em 2006, Heroes foi imbatível. Sucesso de audiência e crítica, a série parecia uma daquelas que durariam muitas temporadas. Mas o produtor-executivo Tim Kring perdeu o foco e a transformou em algo cansativo, chato e confuso, levando-a ao cancelamento na 4ª temporada, inacabada, sem mostrar o desfecho dos personagens.

Mas a emissora NBC quer dar uma segunda chance ao projeto e a Kring. Na noite desse sábado (22), durante a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno, um teaser foi exibido na programação, anunciando o retorno da série.

Com o título Heroes Reborn, a série não será uma continuação da 4ª temporada. O principal motivo é a indisponibilidade de trazer o elenco original de volta, já que muitos se envolveram em outros projetos. Mas pode ser que um ou outro ator consiga fazer participações na história com seus antigos personagens.

Para quem não se lembra, Heroes mostrava o drama de pessoas comuns que descobriraram ter superpoderes, como saber voar, ler pensamentos, viajar no tempo, entre outros. E contava com atores que caíram na graça do público e hoje são bastante requisitados, como Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Zachary Quinto e Greg Grunberg.

Na 5ª temporada, a série reunirá um novo time de protagonistas, com habilidades diferentes, e um vilão tão ou mais perigoso que o Sylar, interpretado por Zachary Quinto. Começará como uma websérie, com curtos episódios exibidos exclusivamente na internet, para depois iniciar a exibição dos 13 episódios encomendados para a televisão e deve estrear somente em 2015.

Ainda não há nomes confirmados no novo elenco. Assista abaixo ao teaser de Heroes Reborn: