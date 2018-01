Antes mesmo de a segunda temporada de Multi Tom estrear no Multishow, a terceira fase do humorístico de Tom Cavalcante já foi encomendada pelo canal à produtora Formata, responsável pelo programa.

As gravações só serão iniciadas em 2017. A partir da próxima segunda-feira (21), às 21h30, entra no ar a segunda safra, com 20 episódios inéditos.

Tom volta a incorporar seus personagens para entrevistar e brincar com convidados famosos, como a dupla sertaneja Marcos e Belutti, Celso Portiolli e Luciana Gimenez.

Outra novidade é a Casa das Celebridades, que entra no lugar da Casa dos Políticos. A sátira do BBB terá humoristas e atores ‘lutando’ pela permanência no confinamento, como Tirulipa, David Brazil e Geisy Arruda.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (14).