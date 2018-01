Ainda em fase de filmagens, Velozes e Furiosos 7 não será cancelado após a morte do ator Paul Walker, no sábado (30), em um acidente de carro. De acordo com o The Hollywood Reporter, a estreia estava prevista para 11 de julho de 2014, mas será adiada, ainda sem uma nova data confirmada.

O diretor James Wan se reuniu com executivos da Universal no domingo (1) para definir o que fazer com o novo filme da franquia, já que Walker interpretava o ex-policial Brian O’Conner, um dos protagonistas, e discutir a necessidade de reescrever algumas cenas para que o ator tenha seu desfecho retratado de maneira respeitosa.

Todo o elenco estava de folga no fim de semana por conta do feriado de Ação de Graças e deveria retornar ontem a Atlanta, quando retomariam as gravações, mas o cronograma foi cancelado por tempo indeterminado. O site diz ainda que algumas cenas seriam rodadas em Abu Dhabi em janeiro, mas o ator já havia gravado boa parte delas.

Paul Wallker morreu em um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia, após participar de um evento beneficente promovido pela Reach Out Worldwide. Ele estava no banco de passageiro dianteiro de um Porsche vermelho, conduzido por um amigo. Às 15h30 do horário local (21h30 de Brasília), o veículo colidiu com um poste de luz e uma árvore, causando incêndio e a morte de ambos.

Além de Velozes e Furiosos 7, Paul será visto em outros dois filmes. Hours, dirigido por Eric Heisserer, estreia dia 13 nos Estados Unidos e traz o galã na pele de um homem que tenta proteger a vida da filha após a passagem do furacão Katrina. O segundo, Brick Mansions, em fase de pós-produção, deve chegar aos cinemas somente em novembro de 2014.