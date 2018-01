Em foto divulgada pela Disney, um spoiler pode ter sido divulgado sobre o filme Os Muppets 2 – Procurados e Amados: Miss Piggy e Caco devem, enfim, se casar.

Na imagem, a porca aparece vestida com uma criação exclusiva da estilista Vivienne Westwood, feito a partir de garrafas plásticas recicladas e com tule na cor marfim. “Vivienne Westwood é fabulosa, assim como euzinha! Quando pedi para ela desenhar meu vestido de casamento para o novo filme Os Muppets 2 – Procurados e Amados, ela se emocionou e eu me emocionei. O único que ficou um pouco duvidoso sobre o vestido foi o Sapo”, disse a personagem em comunicado enviado pela Disney.

O Sapo, no caso, deveria ser Kermitt – verdadeiro nome de Caco. Mas, de acordo com a sinopse do filme, o tal do sapo com quem ela se casará pode não ser seu namorado.

Como já visto no trailer (ao final do post), neste filme surge o personagem Constantine, um sósia de Kermitt. O problema é que este sapo é um criminoso fugitivo, que vai dar um jeitinho de fazer com que o namorado de Miss Piggy seja culpado por seus delitos. Feito isso, ele assumirá a identidade do famoso fantoche e se infiltrará no grupo dos Muppets, enganando a todos os integrantes do grupo.

O filme estreará no Brasil somente no dia 16 de maio e tem no elenco os atores Ricky Gervais, Ty Burrell e Tina Fey. Assista ao trailer: